Doç. Dr. Göker, 3 ayrı projeye yönetim komitesi üyesi olarak atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parısa Göker, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and TechnologyCOST) bünyesinde yürütülen 3 ayrı projeye yönetim komitesi üyesi (Management Committee MemberMC) olarak atandı.
Türkiye'de bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülen COST, Avrupa çapında kendi alanlarında uzman bilim insanlarını bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal alanda çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlıyor. Doç. Dr. Parisa Göker, COST bünyesinde 20202024 yılları arasında yürütülecek; CA19139 Processbased models for climate impact attribution across sectors, CA19128 PanEuropean Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation ve CA19141 Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present isimli projelerde MC olarak görev alacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.