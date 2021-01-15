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Hırsızlık şüphelileri hakim karşısına çıktı 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İHA

Hırsızlık şüphelileri hakim karşısına çıktı 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bilecik’’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy’de konvansiyonel tren hattı deposundan demiryollarına ait demir malzeme çalan şüphelilerden 1’i tutuklanırken 2'si ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesinde hırsızlık yapan şüpheliler, Bozüyük’te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonrası çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanmış ve daha sonra Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.N. tutuklanırken diğer 2 şüpheli C.N. ve S.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer taraftan çalınan malzemelerin mali değerinin yaklaşık 15 bin TL olduğu ve Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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