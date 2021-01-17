Yolda kalan sürücünün yardımına polis yetişti

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde akşamüzeri aniden başlayan kar yağışı nedeni ile yolda zincir takmaya çalışan bir vatandaşa polis ve bekçiler yardımcı oldu.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu kısıtlamaları sebebi ile yolda devriye gezen Osmaneli Emniyet müdürlüğü ekipleri akşamüzeri aniden başlayan kar yağışı sebebi ile sürücünün gidemediği ve sürücünün zincir takmaya çalıştığını görmeleri üzerine polis ve bekçiler aracın yanında durarak vatandaşın otomobiline zincir takmalarına yardımcı oldular. Otomobiline zinciri takılan sürücü polis ve bekçilere teşekkür ederek yoluna devam etti. Bunun yanı sıra ilçede devriye atan ekipler vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması konusunda uyarılarda bulundu.

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