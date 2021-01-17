Osmaneli'de kar yağışı etkili oldu

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Bilecik’in Osmaneli İlçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe genelinde etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede vatandaşlar evlerinin önünde kar yağışının tadını çıkardı. Kar yağışı yüksek kesimlerde bulunan köylerde daha etkili oldu. Uzun süre beklenen kar yağışının gelmesinin ardından ilçede oluşan kartpostallık görüntüler kendisine hayran bıraktırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, evlerinin bahçesinde ve pencerelerde yağan karın keyfini çıkardı. Öte yandan sokaklara çıkan vatandaşlar ise, ekipler tarafından uyarılarak evlerine girmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

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