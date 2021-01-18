Pazaryeri, sanayi ve turizmde öne çıkan bir ilçe AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç Pazaryeri'ni ziyaret etti Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Pazaryeri ilçemizin sorunları ve yapılan projeler hakkında bilgi alışverişi sağladık"

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, bir takım ziyaretlerde bulunduğu Bilecik'in Pazaryeri ilçesi için "Pazaryeri tarihi konumu ile önde gelen ilçelerin başında geliyor. İlçemizdeki sanayi açığı ise burada inşa edilecek fabrikalarla istihdama sebebiyet verecek" dedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in konuğu oldu. Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesindeki çalışmalar hakkında Milletvekili Ödünç’e bilgiler verirken ilçedeki bazı projeler hakkında istişare yaptı. Milletvekili Ödünç, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak’ı da makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgiler aldı. Son olarak AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ı ziyaret eden Milletvekili Ödünç, "Komşu ilimiz ve ilçemiz Bilecik’in Pazaryeri ilçesine gelmekten büyük mutluluk ve keyif aldım. Çok değerli belediye başkanımız ve kaymakam bey bizleri misafir ettiler. Pazaryeri ilçesi tarihi konumu ile sanayiye olan açıklığıyla inşallah ileriki günlerde sanayi alanlarıyla gelişecek. Fabrikalarımız burada inşa edilecek ve istihdama katkı sağlayacak. Pazaryeri aynı zamanda turizmi ile önde gelen ilçelerin başında geliyor. Ben inanıyorum Pazaryeri ilçesi, bünyesinden bakanlar, çok değerli bürokratlar, milletvekilleri çıkarmış kıymetli bir ilçe. Bize Bursa milletvekili olarak buradaki değerli büyüklerimiz ile beraber hizmet etmekten büyük keyif ve mutluluk duyacağım" dedi.

"Pazaryeri İlçemizin sorunları ve yapılan projeler hakkında bilgi alışverişi sağladık"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ise “Bursa Milletvekilimiz Atilla Adünç’ü Pazaryeri'nde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Milletvekilimiz ile Pazaryeri ilçemizin sorunları ve yapılan projeler hakkında bilgi alışverişi sağladık. Kendilerine nazik ziyareti için ve ilçemize destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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