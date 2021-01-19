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Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle sular 25 metre çekildi. Uzun yıllar sonra gölette bu kadar su çekilmesi yaşandı.

Bilecik’te 213 hektar alana sahip Pelitözü Gölpark’ta bulunan Pelitözü Göleti'ndeki sulama amaçlı kullanılan suyu yağışların azalması sebebiyle kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi. Yağış azlığı nedeniyle su seviyesinin düştüğü gözle görülebilirken, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü Göleti, sulama amaçlı oluşturtmuştu.

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