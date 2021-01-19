Bilecik'te tüm köy ve bağlantı yolları ulaşıma açıldı

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

Bilecik İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaç gündür yağan kar sonrası kapanan tüm köy ve bağlantı yolları ulaşıma açtı.

Bilecik ve ilçelerinde hafta sonu bağlayan yoğun kar yağışı sonucu il genelindeki 244 köy yolunda karla mücadele çalışması başlamıştı. Yol Şube Müdürlüğü bağlı ekipler 54 personelin 18 ekipmanla özverili çalışmaları sonucu köy ve bağlantı yolları ulaşıma açtılar. Bugün itibariyle hiç bir köy ve bağlantı yollarında ulaşım aksaması yaşanmadığı öğrenildi.

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