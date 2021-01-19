Kalp hastası Emine nine, 112'nin paletli ambulansıyla hastaneye yetiştirildi

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´in Yenipazar ilçesindeki evinde rahatsızlanan kalp hastası Emine K. (85) , yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil ekiplerinin paletli ambulansıyla evinden alınarak, hastaneye götürüldü.
Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy´de yaşayan kalp hastası Emine K., evinde rahatsızlanınca hastaneye gidebilmek için 112 Acil Servis´ten yardım istedi. Bilecik kent merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla ulaşabilen sağlık ekipleri, Emine K.´ye ilk müdahaleyi yaptı. Yenipazar Devlet Hastanesi´ne götürülen yaşlı kadın, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.
Emine K.´nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-01-19 15:11:04
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