İnhisar'da CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor Kaymakam Ali Açıkgöz "Randevu almakta zorlanan yaşı ileri hiçbir vatandaşımız endişe etmesin"

İnhisar Kaymakamım Ali Açıkgöz, CoronaVac aşısı olmak isteyen vatandaşların randevu oluşturmaları gerektiğini söyleyerek, "Randevu almakta zorlanan yaşı ileri hiçbir vatandaşımız endişe etmesin. Biz bu süreçte kaymakamlık olarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak için gerekli alt yapıyı kuracağız" dedi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayan CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor. İnhisar Devlet Hastanesindeki hekim ve sağlık personellerine CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor. Aşılamanın tüm Türkiye'de olduğu gibi sağlık çalışanlarından başladığını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, "Vatandaşlarımız aşılama süreci başladığında Sağlık Bakanlığının randevu sistemi üzerinden aşı için randevu oluşturup hastanemize gelecekler. Randevu almakta zorlanan yaşı ileri hiçbir vatandaşımız endişe etmesin. Biz bu süreçte Kaymakamlık olarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak için gerekli alt yapıyı kuracağız. Bir aşılama takvimi çerçevesinde aşılamalar gerçekleşecek. Tüm vatandaşlarımızı bu süreçte aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.