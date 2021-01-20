AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım ilk gününde birleştirici oldu

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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı görevine atanan Serkan Yıldırım ilk gününde Bilecik ve Bozüyük'teki ilçe teşkilat toplantılarına katılarak birlik beraberlik mesajı verdi.

Yıldırım, ilk olarak AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı haftalık istişare toplantısı Milletvekili Selim Yağcı ile birlikte katıldı. AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, yönetim kurulumuza belde ve mahalle başkanlarımıza çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, herkese birleştirici, birlik beraberlik içinde olmaları söyledi. Ardından AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı haftalık istişare toplantısına katılan Yıldırım'a Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna da eşlik etti.

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