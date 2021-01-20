AK Parti'de kongre tarihi 3 Şubat

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AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresi 3 Şubat 2021 çarşamba günü yapılacağı öğrenildi.

Mevcut başkan Fikret Karabıyık'ın AK Parti Bilecik 7’nci Olağan İl Başkanlığı Kongresinde tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardında, 24 Kasım 2020 tarihinde temayül yoklaması yapılmıştı. Yapılan temayül yoklaması ardından Serkan Yıldırım, Mehmet Ali Kaya, Mehmet Turhan ve Muhammed Karadayı geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ne çağrılmıştır. 4 adayı Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile görüşmesi neticesinde Serkan Yıldırım AK Parti Bilecik İl Başkanı olarak atanmıştı. Bunun neticesinde AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresi 3 Şubat 2021 çarşamba günü yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan kongresi yapılamayan Gölpazarı'na da ilçe başkanı atacağını öğrenildi.

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