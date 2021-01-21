İnhisar'da asayiş ve trafik denetimleri

Bilecik'in İnhisar ilçesinde emniyet kemeri denetimi başta olmak üzere asayiş ve trafik denetimlerimiz devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "BuYoldaHepBirlikteyiz" sloganıyla başlattığı, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına azami özen gösterilmesine yönelik çalışmalar, İnhisar'da titizlikle uygulanıyor.

İnhisar'da kurallara çok yüksek oranda riayet edildiğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, "Yaptığımız denetimlerde kurallara yüksek oranda uyulduğunu tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için yaptığımız denetimler, gece gündüz, yer ve zaman ayrımı yapmaksızın sıkı şekilde devam edecek. Bu süreçte fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.

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