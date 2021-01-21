Rektörler bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Ankara temasları kapsamında Lokman Hekim Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Beydemir'in Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konuları görüşüldü. Misafirperverliklerinden dolayı Rektör Gümüşel’e teşekkür eden Rektör Beydemir, "Bugün Ankara temaslarımız kapsamında Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel’i ziyaret ettim. Değerli rektörümüz ile iki üniversite arasındaki yapılabilecek iş birliği konuları görüştük. Kendilerini Bilecik'e devam ettik" dedi.

Öter yandan iki rektör birbirlerine üniversitelerinin anı tabaklarını hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.