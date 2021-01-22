Köpekleri bayıltıp ölüme terk ettiler Köpekler hem soğuk havayla hem de açlıkla mücadele ediyorlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağıarmutlu köyü yolu üzerine çok sayıda köpek soğuk havada bayıltılmış ve yaralı halde bırakılarak ölüme terk edildi.

Köy Muhtarı İbrahim Yalnız, köy yolu üzerine atılan çok sayıda köpeğin hareketsiz olduğu bilgisi alınca hemen olay yerine gittiği anlattı. Olay yerine gittiğinde şok olduğunu anlatan Muhtar Yalnız, "20’den fazla köpeğin baygın halde ve kanlar içerisinde yol kenarına atıldıklarını gördüm. Köpeklerin yol boyu ve şarampolde karlar üzerinde o soğuk havada baygın ve kanlar içerisinde can çeliştiğine şahit oldum. Köpeklerin belirsiz kişilerce baygın ve yaralı vaziyette toplu olarak araçla buraya getirilip atıldıklarını anladım. Olayla ilgili olarak ne yapabilirim diye kurumları aradım. En sonunda belediye ile görüştüm ve hayvanlardan ulaşabildiğimiz 12 tanesinin barınağa naklini sağladık. Bu soğuk havada bu olayı gerçekleştirerek bu hayvanları ölüme terk eden vicdansızları Allah’a havale ediyorum. Bu işlemi gerçekleştiren şüphelilerin de bulunarak gerekli cezai işlemlerin yapılmasını bekliyorum” dedi.

Diğer taraftan belediye barınağına alınan 12 köpeğin gerekli bakımlarının yapıldığı ve iyileştiği belirtildi. Diğer köpeklerden 4 yavru köpeğin köydeki bir hayvan sever tarafından sahiplenildiği ve kalanlarının ise akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

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