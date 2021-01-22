Sahipsiz köpekler için komşu belediyelere suçlama Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık; "Bu hayvanlar bölgemizde bazı komşu ilçelerimizden getiriliyor, hatta bu konuda ceza alan belediyeler var"

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağıarmutlu köyü yolu üzerine soğuk havada bayıltılmış ve yaralı halde bırakılarak ölüme terk edilirken köpeklere belediye ekipleri sahip çıkarken, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, köpekleri komşu ilçe belediyelerin bıraktığını iddia etti.

Konu ile ilgili olarak Bozüyük Belediyesi geçici hayvan barınağında basın açıklaması yapan Fındık, "Bu hayvanlar bölgemizde bazı komşu ilçelerimizden getiriliyor, hatta bu konuda ceza alan belediyeler var. Veteriner teşkilatı olmayan, yakalama birimleri ve barınakları olmayan belediyeler bunları dışarıdan şirketlere yaptırıyorlar. Bu şirketler tarafından hayvanlar bırakılmış olabilir. Konu ile ilgili jandarma gerekli çalışmayı yapacaktır" dedi.



"Bakımlarını tamamlayacağız ve gerekli tedavilerini yapacağız"

Son günlerde basında sokak hayvanları ile ilgili bazen olumlu, bazen de olumsuz yazılar gördüklerini anlatan Başkan Yardımcısı Fındık, "Yapılanları görmeyen ve gerçeklerden uzak kişiler basında bazı konularda yer almakta. Ben siyasi başkan yardımcısı olmama rağmen, mesleğim gereği 38 yıl veteriner olarak hizmet ettim, bölgemizdeki hayvan popülasyonunu bilen bir insanım ve bu konularla bizzat ilgileniyorum. Bu yönde can dostlarımızla ilgili projelerimiz hızla devam etmekte. En son olarak dün Aşağı Armutlu Köyü mevkiinde baygın halde köpeklerin atıldığı ihbarı geldi. Biz hemen harekete geçtik ve oradaki hayvanların narkoz etkisi altında olduklarını tespit ettik. Orada kalan 10 kadar hayvanı, barınağımıza aldık ve rehabilitasyona tabi tutuyoruz. Bakımlarını tamamlayacağız ve gerekli tedavilerini yapacağız. Bozüyük Kent Konseyi ve belediye olarak bu dönem sokak hayvanlarına yönelik, onların beslenmeleri için bir takım projeler yürütüyoruz. Sokak hayvanlarımızın beslenmelerine yönelik aparatları şehir merkezinin yanı sıra Hamidiye Köyü yolu bölgesine, kırsal alanlara da yerleştiriyoruz. Basında iki gün önce köpeklerin beslenmesine yönelik bir yazı okudum, bu yazının içinde bu faaliyeti yapan belediyemizin adı geçmiyor. Bu bizleri gerçekten üzdü. Can dostlarımızla ilgili bu konuya katkı sağlamak amacıyla bizlerin gözünden de kaçabilecek hususları, herkes bizimle paylaşabilir” dedi.

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