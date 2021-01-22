Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı, 3 yaralı

Bilecik'te, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısındaki trafik ışıklarda meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi istikametine gitmekte olan Sinan Ç. idaresindeki 26 PY 416 plaka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Adem Akman idaresindeki 11 TA 111 plaka otomobile arkadan çarptı. Kazada, araçlar içinde yolcu olarak bulunan Rukiye K. (60), Gülser Ç. (29) ve 6 yaşındaki Elif Ada Ç. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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