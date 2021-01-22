Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Vezirhan Beldesi istikametine seyir halindeki Elem A. yönetimindeki 11 SE 281 plakalı otomobil, Gülümbe köyü çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje sonra yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak, takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Kaza nedeniyle BilecikOsmaneli karayolu 1 saat boyunca tek şeritten verildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılması sonrası normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.