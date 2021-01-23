4-6 yaş Kur’an kurslarında karne heyecanı

Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren 46 yaş grubu Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimlere ara verilmiş, tüm programlar uzaktan eğitim metoduyla sürdürülmüştü. Uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimlerin devam ettiği programlardan biri de her yıl binlerce çocuğun Kur'anı Kerim okumayı öğrendiği; paylaşma, saygı, sevgi ve hoşgörü gibi güzel hasletler kazandığı 46 yaş grubu Kur’an kursları oldu. Salgın sürecinde eğitimöğretimin uzaktan sürdürüldüğü Bilecik İl Müftülüğüne bağlı 46 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler, karne sevinci yaşadı.

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