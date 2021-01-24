Gemiden kaçırılan elektrik teknisyeni Burhan´ın ailesi, iyi haberlerini bekliyor



Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan `Mozart´ isimli gemide, rehin alınan 15 personelden birisinin Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Bilecik´in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Burhan´ın gemide 2 ay önce elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladığı bildirildi. Gökhan Burhan´ın ailesi, `iyi haberini´ bekliyor.Nijerya açıklarında `M/V Mozart´ isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alınırken, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı. Rehin alınan personelden birinin Bilecik´in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Pazaryeri ilçesi oturan Gökhan Burhan´ın ailesinin rehin haberi üzerine endişeli bekleyişi başladı. Burhan´ın 2 ay önce gemide elektrik teknisyeni olarak göreve başladığı bildirildi. Gökhan Burhan´ın eşi Nadire Burhan gelecek iyi haberleri merakla bekliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-01-24 13:24:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.