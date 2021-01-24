Gemiden kaçırılan elektrik teknisyeni Burhan´ın ailesi, iyi haberlerini bekliyor

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)NİJERYA açıklarında korsan saldırısına uğrayan `Mozart´ isimli gemide, rehin alınan 15 personelden birisinin Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Bilecik´in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Burhan´ın gemide 2 ay önce elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladığı bildirildi. Gökhan Burhan´ın ailesi, `iyi haberini´ bekliyor.Nijerya açıklarında `M/V Mozart´ isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alınırken, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı. Rehin alınan personelden birinin Bilecik´in Pazaryeri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Pazaryeri ilçesi oturan Gökhan Burhan´ın ailesinin rehin haberi üzerine endişeli bekleyişi başladı. Burhan´ın 2 ay önce gemide elektrik teknisyeni olarak göreve başladığı bildirildi. Gökhan Burhan´ın eşi Nadire Burhan gelecek iyi haberleri merakla bekliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-01-24 13:24:15
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