Gemiden kaçırılan elektrik teknisyeni Burhan´ın ailesi, iyi haberlerini bekliyor (2)



BELEDİYE BAŞKANI TEKİN, AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türk gemisinde kaçırılan elektrik teknisyeni Gökhan Burhan´ın ailesini ziyaret etti. Annesi Adile ve eşi Nadire Burhan ile görüşen Tekin, "Birisi ilçemizden olmak üzere 15 vatandaşımız Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemimizde Nijerya uyruklu silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk olay anından beri Pazaryeri ilçemizde oturan Gökhan Burhan kardeşimizin ailesini evlerinde ziyaret ederek annesi Adile ve eşi Nadire ile hüzünlerini paylaştık. Milletvekilimiz Selim Yağcı'da ailemiz ile görüşerek ülke olarak gerekli politik adımların atıldığını 15 kişinin salimen Türkiye´ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edildiğini iletti. 15 denizcimizin ailelerin hüzünlerini paylaşıyorum geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Pazaryeri Cafer ELMAS

2021-01-24 19:50:59



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