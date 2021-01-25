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“İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında eğitimcilere seminer verildi

İHA

“İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında eğitimcilere seminer verildi

Bilecik’te “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında jandarma tarafından eğitimcilere seminer verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, bir araç muayene istasyonu ve bir lastik firması arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Trafikte Sorumluluk Hareketi sloganıyla 2014 yılında hayata geçirilen “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında eğitimcilere seminer verildi. Bu kapsamda, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime 10 eğitimci katılmıştır. Eğitimde trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularına değinilirken, doğru bilinen yanlışlar üzerinde özellikle durulmuş, eğitimlerini tamamlayan eğitimciler, kendi ilçelerindeki tüm taşımalı eğitim servis şoförlerine bir saatlik eğitim verileceği öğrenildi.

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