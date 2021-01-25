Döküm fabrikasında patlama

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Bilecik'te bir döküm fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Vezirhan beldesinde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasının metal bekletme ocağında yaşanan iki patlama sonrası yangın çıktı. Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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