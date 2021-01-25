Bilecik'te fuhuş operasyonu, 2'si bayan, 8 kişi gözaltında

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si bayan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bir eve düzenledikleri fuhuş operasyonda 2'si bayan, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.S., E.Y., F.A., M.Y., F.A., A.K., İ.K. ve E.İ. isimli şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ilk ifadelerinin ardından "Fuhuşa Yer Temin Etmek" ve "Fuhuşa Aracılık Etmek" suçlarından Bilecik Adliye Sarayına sevk edildiler.

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