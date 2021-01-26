Bilecik İl Jandarma Komutanlığında çalışan jandarma personeline “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kurumlarında çalışan 79 personele “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi verildi. Eğitim, kadına yönelik şiddet olaylarında veya jandarmaya yapılan müracaatlarda soruşturmanın daha profesyonel ve etkin bir şekilde yürütülmesi, mağdura yönelik koruyucu önleyici tedbirlerin ivedilikle alınması, meydana gelebilecek kadın cinayetlerinin önlenmesi amacıyla verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.