Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu Bilecik’te anıldı Bilecik'te Uğur Mumcu’nun büstü açıldı, karanfiller bırakıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Ocak ayı Cumhuriyet tarihinin bir kara ayıdır"

24 Ocak 1993’te aracına yerleştirilen bomba ile katledilen araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen program ile anıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı’nın okunduğu programda Mumcu’nun hayatı, günün anlam ve önemi hakkında konuşmalar yapıldı.

"24 Ocak bizim Cumhuriyet tarihinin bir kara ayıdır"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptığı konuşmada, 24 Ocak’ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kötü bir gün olduğunu belirterek; ‘’Aslında 24 Ocak kararlarıyla, 12 Eylül’den sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü ekonomik durumunun, yani bağımlılığının temelleri atılmıştır ve bu 24 Ocak’ın oluşturduğu siyasi ortamı sürdürebilmek için gerçek yurtseverlerden kurtulmak gerekmiştir. Bugünün yıl dönümlerine rastlayan günlerde yılları değişse de hepsi 24 Ocak’ta, Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’te, 2003’te Ali Gaffar Okkan, 2007’de de bir biçimde onu da siyasi ve aydınlanmanın bir temsilcisi olduğu için İsmail Cem’in ölüm tarihidir 24 Ocak. Onun için bizim Cumhuriyet tarihinin bir kara ayıdır. Uğur Mumcu, 80’den sonra ısrarla rabıta ve tarikatlar hakkındaki yazılarıyla bugünleri görmüştür. Bunların 15 Temmuz’unu da görmüştü. Hepsini görmüş ve anlatmıştı. Zaten bunları anlattığı için ona kıydılar. Aynı şekilde Gaffar Okkan da bir şeyleri aydınlatmak için Hizbullah terör örgütü ile giriştiği mücadele sonucu böyle bir kadere boyun eğmek zorunda kalmıştır. Ancak hepsi bizim gönlümüzün kahramanı ve onun için hiçbir zaman unutmayacağız’’



"İlimizdeki Uğur Mumcu Parkı'nı ona yakışır şekilde tekrar canlandıracağız’’

Konuşmasında Bilecik Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve yıllardır bakımsız halde bırakılan Uğur Mumcu Parkı’nı da bir proje ile tekrar canlandıracaklarını hatırlatan Başkan Şahin, "Bu ülkeyi tekrar kurtaracaksak eğer diyorum, çünkü tekrar kurtarılmaya ve bir kurtuluş savaşına ihtiyacı var. Bunu becermek istiyorsak hepimizin birer sakıncalı piyade olmamız gerekir. Her birimiz Uğur Mumcu gibi birer “Sakıncalı Piyade” olmamız lazım. Burada Uğur Mumcu’ya ait bir büstün açılışını yapacağız. Aslında biz Uğur Mumcu parkını çok güzel bir biçimde hazırlıyoruz. Çok kaliteli bir park haline getireceğiz. Çünkü bugüne kadar isminden ötürü hiçbir bakım yapılmamıştır. Biz burayı, Uğur Mumcu’ya en güzel şekilde yakışacak bir biçimde tekrar oluşturacağız’’ ifadelerini kullandı.



"Bu değerleri ve değerli insanları her zaman koruyacağız’’

Programda konuşan Milletvekili Yaşar Tüzün ise, Uğur Mumcu ve onun gibi değerli isim ve değerleri her zaman koruyacaklarını belirterek, şunları söyledi:

‘’Ocak ayı Türkiye siyasi tarihinde aslında iyi anılmayan bir tarihtir. Çünkü ocak ayında Türkiye aydınlanmacılarının katledildiği bir aydır. Başta Uğur Mumcu olmak üzere Emniyet Müdürlüğümüzü yapan Gaffar Okkan, Türk Siyasi tarihinin değerli ismi İsmail Cem gibi değerli isimler katledilmiştir. Bizim gibi laik, demokratik Cumhuriyeti, çağdaş bir ülke yönetme anlayışında olanlar hep bu mücadelenin içinde olmuşlardır. O nedenle Bilecik’imizde Bahçelievler Mahallesinde, sene yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılında bu şehre belediye başkanlığı yaptığımızda bu mahallemize 11 dönüm üzerine kurulu bir park yapmıştık ve bu park o zaman Bilecik’te belki de alan olarak en büyüğüydü. Bölge yeni gelişmekte olan bir mahalleydi. Parkın ismini de belediye meclisimizde oy birliğiyle aldığımız karar ile Uğur Mumcu Parkı adını vermiştik. Bu parkımızın açılışına o zaman Genel Başkan Yardımcımız olan Ali Dinçer beyefendi açılışına katılmıştı. Bu bölgede yaşayan ve şehir dışından askeri birliğine gelen misafirlerin oturabildiği ve dinlenebildiği bir yer olmuştu. Ancak 2004’te yerel idare el değiştirince bunu üzülerek söylüyorum, tam 13 yıl boyunca isminde olsa gerek bu parka en ufak bir restorasyon ve tadilat yapılmamıştır. Bu değerleri korumak bu değerli insanları düşüncelerini ilelebet sürdürmek hepimizin görevidir’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Uğur Mumcu’nun büstü açılarak, karanfiller bırakıldı. Anma programında Uğur Mumcu’ya ait fotoğrafların bulunduğu sergi de gezildi.

