İnhisar'da metruk binalar yıkıldı

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Bilecik'in İnhisar ilçesinde belediye tarafından metruk binalar yıkıldı.

İnhisar Belediyesi tarafından Karağaç mahallesinde tehlike oluşturan 2 metruk bina yıkıldı. Bina ve mülk sahiplerinden yazılı muvafakati alınarak yıkılan binalar belediye ekiplerince enkazı temizlendi. İnhisar Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada “İlçemizde toplum sağlığı açısından tehlike arz eden bu tür binaların yıkımı mülk sahiplerinin de muvafakati alınarak devam edilecektir” denildi.

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