AK Parti Genel Merkezi heyetinden Bilecik ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, 7. Olağan Kongresi öncesi genel merkezden gelen heyeti ağırlıyor.

AK Genel Merkez Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Davut Coşkun Şiviloglu, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bilecik Koordinatörü Berk Mersinli ve Marmara Bölge Koordinatörlerinden Ali Sevinç, 3 Şubat günü yapılacak olan il kongresi öncesi kente geldi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Selim Yağcı ile istişarelerde bulunan heyet, kongre organizasyonu ve süreç hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.