Artan ekmekler sokak hayvanlarına gidiyor

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Karlı ve soğuk hava koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yardım eli uzatılmaya devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekmek israfının önüne geçilmesi ve sokakta yaşayan can dostlarımızın aç kalmaması için sanayi kuruşlarının mutfaklarından alınan bayat ekmekler, Zabıta Müdürlüğü veterinerlik birimi ekiplerince sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor. Haftanın her günü farklı bölgelerde beslemesi yapılan sokak hayvanları karnı doyarken, ekmeklerin israf edilmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

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