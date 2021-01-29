Bayırköy Belediye Başkanı Yaman'dan İl Başkanı Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti

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Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde AK Parti Bilecik İl Başkanlığına atanan Serkan Yıldırım'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik ve belediye meclis üyeleri ziyarette bulundular.

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