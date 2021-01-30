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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıfır atık temalı çöp kovaları yerleştirildi

İHA

Sıfır atık temalı çöp kovaları yerleştirildi

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından kurum içine sıfır atık temalı çöp kovaları yerleştirildi.
"Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında Bilecik İl Özel İdaresi tarafından kurum içine sıfır atık temalı çöp kovaları yerleştirildi. Cam, kağıt, metal ve plastik seçenekleri ile 4 ayrı atık temalı çöp kovalarına kurum çalışanları kategorisine göre çöpleri atmaya başladı. Bu uygulama ile birçok çöpün geri dönüşüme döneceği kaydedilirken, diğer kurumlarında bu uygulama geçeceği öğrenildi.

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