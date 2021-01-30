En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı merkez Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Halis Çelik ve Tahsin Yazır, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bat, Bilal Eği, Cuma İvrendi, Ali Güder, Süleyman Özdemir, Zekai Çobandere, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldılar. Toplantıda Korona virüs (Covit19) salgını sebebiyle gerçekleşen uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra haftalık ders programları ve 20192020 eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, toplantıya katılan il milli eğitim müdürlüğü birim amirlerine, ilçe milli eğitim ve şube müdürlerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.