Bilecik'te 20202021 eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu'nda Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında müdür yardımcıları, şube müdürleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla 20202021 eğitim öğretim yılı sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin birimleri ile ilgili değerlendirmeleri akabinde sorucevap kısmına geçildi. 20202021 eğitim öğretim yılı okul ve kurum müdürleri sene sonu değerlendirme toplantısıyla program sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.