Sokağa çıkma kısıtlamasına uydular

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilçe halkı tam uyum sağladı. Özel izne tabi olanlar ve görevlilerin dışında vatandaşlar bu süreyi evlerinde geçirdiler.

Gölpazarı’nda cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar tam uyum sağlarken, sadece özel izne tabi olan iş yerlerinin açık olduğu mekanlar dışında yasak kapsamında olan iş yerlerinin yasağın başlamasıyla birlikte kapandığı görüldü. İlçe merkezinde Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktaları ve sokaklarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlar hakkında tutanak tutularak idari işlem yapıldı.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.0017.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Gölpazarı’nda vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Gölpazarı’nda cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.

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