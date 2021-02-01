Memur-Sen Genel Başkanından BŞEÜ'ye ziyaret

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MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

Ali Yalçın'a, MemurSen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Selöz ve Üniversite temsilcisi Ferit Yetiş eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir, üniversitenin gerçekleştirdiği atılımlar ve ileriye dönük projeler hakkında bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Beydemir, Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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