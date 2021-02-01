Bilecik'te zincirleme trafik kazası; 6 kişi yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez İl Özel İdare kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Semih Tuzak idaresinde 11 S 0019 plaka servis otobüsü kavşakta bekleme yapan Volkan Özgüven idaresindeki 11 BA 209 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrol çıkan otomobil, önündeki Recep Çakır idaresindeki 11 S 0116 plaka servis otobüsüne çarptı. Kazada araçlar içinde yolcu olarak bulunan Fırat Malay, Mesut Tekneci, Mustafa Çakır, Selcan Ertan, Sezer Çeşmeci ve Yasenur Nakaş yaralandı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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