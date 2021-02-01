Bilecik´te telefon kablosu çalan 3 şüpheliye suçüstü

Cafer ELMAS/ BİLECİK (DHA)BİLECİK´in Pazaryeri ilçesinde bir GSM şirketine ait telefon ve nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşdere köyü mevkisinde, devriye sırasında 3 kişiyi, bir GSM şirketine ait telefon ve nakil kablolarını çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler S.Ç., İ.M. ve R.G., ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, yaklaşık 180 metre uzunluğunda kablo, kerpeten, demir testere, pürmüz, 3 adet keski, bağ makası, muhtelif ip ve 2 adet maket bıçağı ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-02-01 16:44:45
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