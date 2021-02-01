Bilecik´te kaçak define kazısı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/ BİLECİK (DHA)BİLECİK´in Gölpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükyenice köyü Meryemdağı mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheliler E.Ö., M.K. ve T.D.´yi kayalık bölgede bulunan mağara içerisinde hilti, matkap ve patlayıcı madde ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Ele geçirilen patlayıcı maddeler ise Bilecik Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı tarafından gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha edildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-02-01 16:50:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.