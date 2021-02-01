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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patlayıcılarla kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

İHA

Patlayıcılarla kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Bilecik'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli; kazı aletleri ve patlayıcılarla birlikte jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Küçükyenice Köyü Meryemdağı mevkiinde gerçekleştirilen devriye faaliyetinde E.Ö., M.K. ve T.D. isimli şahıslar, kayalık bölgede bulunan mağara içerisinde hilti (kırıcı alet), matkap ve patlayıcı madde yardımıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan şüpheliler serbest bırakıldı. Ele geçirilen patlayıcı maddeler Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından imha edildi.

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