Bozüyük'te asayiş ekiplerinin başarısı Son bir yılda 91 kişi tutuklandı Çok sayıda hırsızlık olayı aydınlatılarak sonuca bağlandı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince ilçe genelinde asayiş suçları ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde son bir yıl içerisinde çok sayıda olay aydınlatılırken, yakalanan 91 kişi de tutuklandı.

2020 yılı içerisinde son bir yılda 19 evden hırsızlık olayı aydınlatılarak, bu olaylarda 15 şahıs yakalandı. 19 adet de işyerinden hırsızlık olayı aydınlatılmış olup bu olaylarda 25 şahıs yakalandı ve 1 şahıs da tutuklandı. 24 farklı açıktan hırsızlık olayı aydınlatılarak bu olaylarda 25 şahıs yakalandı. Yine 4 ayrı oto hırsızlığı olayı aydınlatıldı ve bu olaylarda 3 şahıs yakalandı. 6 bisiklet/motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı ve bu olaylarda 6 şahıs yakalandı. 15 yağma olayı aydınlatılarak bu olaylarda 19 şahıs yakalandı. 5 silahla yaralama olayı aydınlatıldı ve bu olaylarda 8 şahıs ile birlikte 5 adet silah ele geçirildi ve 2 şahıs tutuklandı. Yine 13 bıçakla yaralama olayı aydınlatıldı ve bu olaylarda 52 şahıs yakalanarak 14 bıçak ele geçirildi.

Ayrıca son bir yıl içerisinde 200 aranması olan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 91’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 109’u serbest kaldı.

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