112 Acil Çağrı Merkezi Personeline "Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi" verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline "Afet Farkındalık ve Yangın Eğitimi" video konferans şeklinde verildi.

Eğitimde personelin afet ve acil durum hallerinde nasıl davranması gerektiği ile ilgili teorik eğitim verildi. Eğitim sonrası tahliye tatbikatı yapılarak AFAD Bilecik İl Müdürlüğü toplanma alanına intikal edildi. Ayrıca tatbikat sonrası Korona virüs (Covit19) kuralları çerçevesinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.