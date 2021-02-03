Şehit Ali Gaffar Okkan’ın ismi Bilecik’te de yaşatılacak Belediye Meclis Toplantısında Bilecik için güzel kararlar alındı

Bilecik Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında, 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü iken suikast sonucunda şehit düşen Ali Gaffar Okkan isminin Bilecik’te yaşatılması konusu görüşüldü.

Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantıda alınan karar gereği, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet araç alınması oy birliğiyle kabul edildi.



Şehit Ali Gaffar Okkan’ın ismi Bilecik’te yaşatılacak

Toplantıda ayrıca 2001 yılında, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken suikast sonucunda şehit düşen Ali Gaffar Okkan isminin Bilecik’te yaşatılması konusu görüşüldü. Buna göre ‘Şehit Ali Gaffar Okkan' isminin hangi cadde veya sokağa verilmesi konusu, İmar Komisyonu'na sevk edildi. Belediye Başkanı Semih Şahin, madde hakkında yaptığı değerlendirmede; "İmar komisyonuna havale edilen konu kapsamında ilimizin önemli bir sokak ya da caddesine Şehit Ali Gaffar Okkan’ın ismini vereceğiz. Bu hususta katkısı olan bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.



Bilecik’e galericiler sitesi kurulacak

Toplantının bir diğer maddesi olarak, küçük sanayi sitesi yanında belediyeye ait arazide galericiler sitesi kurulması için başlatılan çalışmalar kapsamında gerekli imar düzenlemelerinin yapılması ve 1. OSB'nin girişine yakın bir alanda bulunan belediyeye ait kantarın başka bir alana taşınması konuları, İmar Komisyonu’na havale edildi. Toplantıda ayrıca Bilecik Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda bir kalkınma ajansıyla 'Bilecik Gıda İşleme ve Gastronomi Tesisi' başlıklı projenin sunulması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı öncesinde, Bilecik merkeze bağlı Başköy köyünde faaliyetlerini sürdüren ''Baştacı Kadınlar Derneği'' üyeleri, meclis üyelerine yaş hurma ikram ederken, dernek faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak kadınlarımız tarafından gerçekleştirilecek bütün çalışmaların her zaman yanında yer olacaklarını belirterek, faaliyetlerinde kolaylıklar diledi.



‘’İlimizdeki dezavantajlı vatandaşlarımız için güzel projeler hazırlıyoruz’’

Belediye Başkanı Semih Şahin toplantıda ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından kette dezavantajlı gruptaki vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırmaları amacıyla güzel projeler hazırladıklarını kaydetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı da başta Atatürk Parkı’nda engelli araçları için şarj istasyonları olmak üzere birçok başlıkta engelli vatandaşın faydasına olacak çalışmalar hakkında meclis üyelerine detaylı bilgi verdi.

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