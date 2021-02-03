Bilecik'te trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Bozüyük ilçesi istikametine gitmekte olan 68 BF 367 plaka otomobilin sürücüsü Volkan Korkmaz, Akasya Altı mevkiine geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafta bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Volkan Korkmaz (19) ve araçta yolcu olarak bulunan Hacı Ömer Alkış (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.