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Bakan Dönmez: "İlk hedefimiz Akdeniz’de de bir keşif gerçekleştirmek" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı" "Türkiye’nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak öyle çıkarırız Allah’ın izniyle" "Biz muhalefet gibi siyasetimizi yalanların, iftiralarının, laf cambazlıklarının üzerine kurmadık" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bilecik'i 2013 yılı önceki durumuyla 2021'deki durumunu farklı noktalara geldiğine hep birlikte şahit olduk"

İHA

Bakan Dönmez: "İlk hedefimiz Akdeniz’de de bir keşif gerçekleştirmek" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı" "Türkiye’nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak öyle çıkarırız Allah’ın izniyle" "Biz muhalefet gibi siyasetimizi yalanların, iftiralarının, laf cambazlıklarının üzerine kurmadık" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bilecik'i 2013 yılı önceki durumuyla 2021'deki durumunu farklı noktalara geldiğine hep birlikte şahit olduk"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk hedeflerinin Akdeniz’de de bir keşif gerçekleştirmek olduğunu söyleyerek, "Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı. Ülkemizin ilk sondaj gemisi Fatih çalışmalara başlayacak dediğimizde, ilk önce arayamazsınız dediler. Aradık. Sonra da bulamazsınız dediler. Elhamdülillah bulduk. Şimdi de bulduğunuz gazı çıkaramazsınız diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bizim arkamızda milletimiz var, Bilecik var, Söğüt var, milletimizin duaları var" dedi.
İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili Selim Yağcı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve partililer katıldı.

"Kardeşliğimiz daim, birliğimiz kaim olsun"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti’nin Söğüt’ten yedi iklime yayılan asırlık çınarın en güzel meyvesi olduğunu anlatarak, "Bosna’da şehit edilen mazlumların, Karabağ’da evlerinden sürülen göçmenlerin, Kıbrıs’taki kahraman Mehmetçik’in mirasına sahip çıkmış bir vefa yarışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Karanlığı kapalı, aydınlığa açık' diyerek, milletimize umut olan AK Partimizin tüm gönüldaşlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sizler, bu davaya, bu hizmet yarışına ve bu büyük harekete sahip çıkmış, ecdadımızın izlerini takip etmiş gönül erlerisiniz. Sizlerle aynı yolda yürümekten büyük bir gurur duyuyorum. Kardeşliğimiz daim, birliğimiz kaim olsun" dedi.

"Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz’de de bir keşif gerçekleştirmek"
Bakan Dönmez, AK Parti’nin Türkiye’yi, milletin desteğiyle dünyada birçok alanda örnek gösterilen bir konuma yükselttiğini söyledi. Ekonomisiyle, askeri gücüyle, hastaneleriyle, enerjide hayata geçirdiğimiz dev projelerle Türkiye’ye yeni bir çehre ve umut dolu bir gelecek inşa ettiklerini anlatan Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün, tüm dünya Kovid19 ile nasıl mücadele edeceğim, hastanelerim nasıl yetecek diye düşünürken biz hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020 Türkiyemizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz’de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz’de de bir keşif gerçekleştirmek. Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı. Ülkemizin ilk sondaj gemisi Fatih çalışmalara başlayacak dediğimizde, ilk önce arayamazsınız dediler. Aradık. Sonra da bulamazsınız dediler. Elhamdülillah bulduk. Şimdi de bulduğunuz gazı çıkaramazsınız diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bizim arkamızda milletimiz var, Bilecik var, Söğüt var, Milletimizin duaları var. Türkiye’nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak öyle çıkarırız Allah’ın izniyle. Siyaset lafla değil, icraatla yapılır. Biz muhalefet gibi siyasetimizi yalanların, iftiralarının, laf cambazlıklarının üzerine kurmadık; AK Parti siyaseti erdem, dürüstlük ve değerler siyasetidir. Biz halkımıza verdiğimiz sözleri her zaman tuttuk. Hayal tacirliği, umut simsarlığı yapmadık. AK Parti millet siyasetidir, milletin partisidir. Bu ülkede sivil siyasetin, demokrasinin, özgürlüklerin ve umudun partisidir. Milletimizin geleceğine hançer vurmaya çalışanların, bu ülkeyi kaos ve karanlığa sürüklemeye çalışanların her zaman karşısındadır."

"Cumhurbaşkanımızın vizyon projelerinden Şehir Hastanelerinden biri Bilecik’te inşa edildi"
Dönmez, AK Parti’nin Bilecik’e büyük hizmetler verdiğini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projelerinden Şehir Hastanelerinden biri Bilecik’te inşa edildi. Hızlı tren sayesinde Bilecik, Ankaraİstanbul aksında önemli bir güzergâh haline geldi. Duble yollar ve tünellerle Bilecikimizi diğer şehirlere hızlı ve konforlu bir ulaşım ağıyla bağladık. BursaYenişehirBilecik yoluyla da inşallah Bilecik ve çevresi Bursa Yenişehir Havaalanına bağlanacak. Şeyh Edebali Üniversitemiz 2007 yılında kurarak hem Bilecik merkezde hem de ilçelerimizde binlerce gencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üçüncü Organize Sanayi Bölgesi’nin hazırlıklarına başladık. İnşallah onu da en kısa sürede tamamlayarak şehrimize ve ülkemize kazandıracağız. Dirilişin şehri, Ertuğrul Gazi’nin, Hayma Ana’nın yurdu Bilecik hizmetlerimizle mamur oldu. Kardeşlerim, 2002’de Bilecik’e enerji alanında ne kadar yatırım yapılmıştı biliyor musunuz? Sadece 1 milyon lira. 2020’nin ilk 6 ayında üstelik salgın dönemi olmasına rağmen yaklaşık 57 milyon TL yatırım yaptık. AK Parti iktidarlarıyla son 18 yılda şehrimize toplam 1,1 milyar liralık enerji yatırımı yaptık" dedi.

"Bilecik’i doğalgazla 2006’da buluşturduk"
Bakan Dönmez, Bilecik'in 2006 yılında doğalgazla buluştuğunu anlatarak, "Bugün Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğütlü kardeşlerimiz doğalgazın rahatlığından istifade ediyor. Bu yıl içerisinde Dodurga’ya da doğalgaz vermeye başlayacağız inşallah. Elektrikte de Bilecik’e yakışan yatırımları ardı ardına hayata geçirdik. Bilecik hidroelektrikten güneşe ve rüzgâra kadar birçok yenilenebilir enerji santraline ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yapımı devam eden 2 hidroelektrik ve bir rüzgâr santralimiz var. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Bilecikimizin yer altı kaynaklarını milletimize sunmak için de 18 yıldır yatırım ve çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürüyoruz. Bilecik’te 18 yılda madenciliğe yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yaptık. 2020’nin ilk altı ayında Bilecik’te madenciliğe 392 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların güzel bir sonucu olarak Söğüt’te 1.92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 67 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız. Elektrikte de Bilecik’e yakışan yatırımları ardı ardına hayata geçirdik. Bilecik hidroelektrikten güneşe ve rüzgâra kadar birçok yenilenebilir enerji santraline ev sahipliği yapıyor" dedi.

"Bilecik'in farklı noktalara geldiğine hep birlikte şahit olduk"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar nice hilelerle, nice tuzaklarla, topla tüfekle geldiklerini anlatarak, "Hiçbir şekilde bu hareketin önüne geçemediler ve inanıyoruz ki bundan sonrada ne yaparlarsa yapsınlar bu güne kadar hiçbir şekilde başarılı olamadıkları gibi Recep Tayyip Erdoğan ekolündeki bu hakaretin önüne geçemeyecekler, başarılı olamayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız insanlığın mazlum coğrafyalarının ümidin başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda son 19 yılda sanayisiyle ekonomisiyle sağlığıyla, altyapısıyla, gençlik ve spor yatırımlarıyla her gün daha ileri olarak hareketimizi yine elbirliğiyle daha iyi konumlara taşımanın inancıyla inandığımız yolda devam edeceğiz. Türkiye’nin tüm vilayetlerinde tüm beldelerinde ilçelerinde köylerinde bu hakaretin inşaya dair izi var. Bu mührü ant olsun çok güçlü bir şekilde Bilecik ve çevrelerinde hep birlikte görmekteyiz. Gençlik ve spor yatırımları gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla, spor salonlarıyla, statlarıyla ve gençlik kamplarıyla Bilecik'in 2013 yılı önceki durumuyla 2021'deki durumunu farklı noktalara geldiğine hep birlikte şahit olduk. İnşallah bundan sonra ki süreçte de bu ilde ve tüm illerimizde aynı şekilde her geçen gün bir adım ileri gitme felsefesiyle inşa etmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi.
Bilecik'te bakanlık olarak birçok yatırımları olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Pek çok yatırımlarımız var ben bu gün sizlere 2 tanesini ifade etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz stadımızı inşallah en kısa zamanda daha modern daha iyi ve daha kullanışlı bir şekilde Bilecik'te spor camiasına, Bilecik gençliğine müjdelemek istiyorum. Bununla birlikte bu güzel tarihi şanlı destanıyla öncü beldesi Bilecik ve Söğüt. Ülkemiz için insanlık tarihi için ecdadımızı yâd etmek ve gençlerimize iyi bir şekilde öğretmek adına tüm ülkemizin akın akın koşarak geleceği gençlik kampımıza en kısa zamanda Bilecikimize, Söğütümüze kazandıracağız. Gençlik ve sporla ilgili tüm yatırımlarımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pratikliğini güçlü ve iç güdümüyle devam edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı. Son olarak AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, protokol üyelerine kılıç hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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