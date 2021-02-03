Kuş yuvaları ağaçlardaki yerini aldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde başlatılan proje kapsamında imal edilen kuş yuvaları ağaçlardaki yerlerini aldı.

Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, konsey üyeleri ile birlikte 4 Eylül Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi ve Kasımpaşa Mahallesi'nde kuşların yoğun olarak bulunduğu ağaçlara kuş yuvalarını yerleştirdiler. Kuş yuvalarının yerleştirilmesi sırasında vatandaşlara ve çevrede bulunan çocuklara hayvan sevgisini vurgulayan, bilinçlendirici yayınlar dağıtıldı.

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