AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresine gerçekleştirildi AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım; "Bizler gecesini gündüzüne katan, cesur, kararlı ve yürekli bir Genel Başkan ile birlikte çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve partililer katıldı.

İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış konuşması yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Belki bugün salgın sebebiyle sayısal olarak aynı çoğunlukta bir arada değiliz fakat aynı ruhu yaşayan, aynı inanca ve aşka sahip, aynı heyecanı duyan binlerce ak sevdalı gönüldaşlarla birlikteyiz. Partimizin kendini yeniden tanımladığı ve kadrolarını tazelediği kurullardır. Yani Bizlerin düğün günleridir. Bu güzel günde Teşkilatımızla bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Demokrasiye, ülkemize ve milletimize hizmet için kurulan partimiz; en zor badireleri atlatıp bugünlere geldi, e muhtırası, gezi olayları, 1725 Aralık, 15 Temmuz gibi bir daha yaşamak istemediğimiz zorlu süreçleri hep birlikte inancımız ve sevdamızla aştık, bizler çok değerli bir davanın neferleriyiz bu yüzden aramızda küskünlük dargınlığa izin veremeyiz. Buradaki her bir arkadaşımın en büyük meselesi, sorumluluğunu üstlendiğimiz kutlu davaya hizmet etmek, şahsiyetimizle, siyasetimizle, duruşumuzla, icraatımızla milletimizin gönlünü kazanmaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım Teşkilat işi gönül işidir, Sevda işidir, durmadan, yorulmadan, bıkmadan Cumhurbaşkanımızın izinden; milletimiz için koşma işidir. Bu dava başka bir dava o yüzden Dille söylemek yetmez kalpten olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi, AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar da milletimizin desteği, duası sayesinde bu günlere gelmiş bir partidir. Bizim Rabbimizden başka yönelecek hiçbir mabudumuz, milletimizden başka yaslanacak hiçbir dayanağımız yoktur. Hep birlikte bir olacağız iri olacağız diri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.



"Bizler gecesini gündüzüne katan, cesur, kararlı ve yürekli bir Genel Başkan ile birlikte çalışıyoruz"

Yıldırım, konuşmasının devamında, "Türkiye'mizin büyümesi, güçlenmesi, her alanda hedeflerimize doğru ilerlemesi için gecegündüz çalışıyoruz, Milletimizden aldığımız güçle, teşkilatlarımızın desteğiyle, dostlarımızın hayır duasıyla durmak yok, yola devam, diyerek mücadeleyi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın söylediği gibi öncelikle 2023 hedefine ulaşmak için Cumhur ittifakının devamı ve selahiyeti için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun her kesimini kucaklayan kadrolarımızla, hem 20 yıllık geçmişimize sahip çıkacak, hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi bu teşkilat yapılarımızla yarınlara taşıyacağız. Bizler; gecesini gündüzüne katan, cesur, kararlı ve yürekli bir Genel Başkan ile birlikte çalışıyoruz. Ülkesi ve milleti için durmaksızın mücadele eden, ümmetin derdiyle dertlenen, mazlumların sesi olan liderimizle, Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek bizim için bir şeref ve onur vesilesidir. Siyasette var olmanın en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi.

Konuşmanın ardından seçime tek liste halinde giren Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkanı oldu.

