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Ak Parti Bilecik 7´nci olağan kongresi yapıldı

DHA

Ak Parti Bilecik 7´nci olağan kongresi yapıldı


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te AK Parti 7´nci Olağan İl Kongresini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı kongrede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldı.
Bilecik AK Parti 7´nci Olağan İl Kongresi İstasyon Kapalı Spor Salonu´nda yapıldı. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans sistemiyle bağlanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz´un yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz katıldı.
Kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pratikliği ile sporla ilgili yatırımların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Türkiye´nin tüm şehirlerinde yatırımların devam edeceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu,
"Ülkenin tüm vilayetlerinde, tüm beldelerinde, şehirlerinde, köylerinde bu hareketi inşaya dair mühür var. Bu mührü hamdolsun Bilecik´te, Bilecik´in içerisinde, köylerinde, beldelerinde de hep birlikte görmekteyiz. Gençlik ve spor yatırımları, gençlik merkezleri ile yurtlarıyla, spor salonlarıyla, sahalarıyla ve gençlik kamplarıyla Bilecik´in 2002 yılı öncesi durumuyla 2021´deki durumunun çok farklı noktalara geldiğine hep birlikte şahit olduk ve inşallah bundan sonraki süreçte de bu ilde ve tüm illerimizde aynı şekilde her geçen gün bir adım ileri gitme felsefesiyle taş üzerine taş koymaya devam edeceğiz. Gençlikle ilgili, sporla ilgili her yatırımımız hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pratikliğiyle güçlü eşgüdümüyle el ele vererek devam edecek. Tazelenme bir kan değişimi, bir motivasyon, bir enerji ve bununla birlikte bir vefa tüm dünyaya örnek olarak Bilecik´te de yine en güçlü şekilde araya hiçbir fitneyi sokmadan yine bir olarak beraber olarak kardeş olarak yürüyeceğine inancım tam. Bunu temenni ediyorum,  inşallah yeni yönetimimizin, yeni başkanımızın, gençlik kollarımızın, kadınlar kollarımızın yeni süreçte nice muvaffakiyetlerle görevlerine yürümelerine bu vesileyle temenni ediyor, tüm teşkilatımızı tüm kardeşlerimi, gençlerimizi saygıyla muhabbetle gönülden selamlıyorum" dedi.
`ALTIN MADENİ 800 KİŞİYE İŞ SAĞLANACAK´
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Söğüt ilçesinde 1.92 milyon ons altın rezervi keşfedildiğini hatırlatarak, üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edilecek keşif sayesinde 800 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Karadeniz´de keşfedilen doğal gaz rezervini hatırlatan Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"İşte AK Parti böyle bir Türkiye´yi, milletimizin desteğiyle dünyada birçok alanda örnek gösterilen bir konuma yükseltti. Ekonomisiyle, askeri gücüyle, hastaneleriyle, enerjide hayata geçirdiğimiz dev projelerle Türkiye´ye yeni bir çehre ve umut dolu bir gelecek inşa ettik. Bugün, tüm dünya Covid-19 ile nasıl mücadele edeceğim, hastanelerim nasıl yetecek diye düşünürken biz hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020 Türkiye´mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz´de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz´de de bir keşif gerçekleştirmek. Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı. Ülkemizin ilk sondaj gemisi Fatih çalışmalara başlayacak dediğimizde, ilk önce arayamazsınız dediler. Aradık. Sonra da bulamazsınız dediler. Elhamdülillah bulduk. Şimdi de bulduğunuz gazı çıkaramazsınız diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bizim arkamızda milletimiz var, Bilecik var, Söğüt var, Milletimizin duaları var. Türkiye´nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak öyle çıkarırız Allah´ın izniyle. Biz muhalefet gibi siyasetimizi yalanların, iftiralarının, laf cambazlıklarının üzerine kurmadık, AK Parti siyaseti erdem, dürüstlük ve değerler siyasetidir. Biz halkımıza verdiğimiz sözleri her zaman tuttuk. Hayal tacirliği, umut simsarlığı yapmadık. AK Parti millet siyasetidir, milletin partisidir. Bu ülkede sivil siyasetin, demokrasinin, özgürlüklerin ve umudun partisidir."
Konuşmaların ardından kongreye geçirilirken, Bakan Dönmez ve Bakan Kasapoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik´in Söğüt ilçesine geçti. DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-02-03 19:51:10

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