AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (3)



BAKAN KASAPOĞLU, PAZARYERİ İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt ilçesindeki programın ardından Ankara´ya döndü. Ak Parti Bilecik 7´nci olağan il kongresine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Söğüt ilçesindeki incelemelerinin ardından Pazaryeri ilçesine geçerek ziyaretlerini sürdürdü.

Pazaryeri Gençlik Merkezi açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, tüm imkanlarını kullanarak yatırımlara devam edeceklerini ifade ederek, "Ülkemizin tüm şehirlerinde tüm ilçelerinde tüm beldelerinde köylerine kadar insanımız için kadınlarımız için çocuklarımız için inşallah çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyacağız. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim felsefemiz bu. Bizim idealimiz, bizim hayat anlayışımız bizim hizmet anlayışımız bu. İşte o yüzden bu akşam pazar yerindeyiz. Bu güzel eserin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Şükürler olsun ülkemizin dört bir yanında eserlerimiz yükseliyor. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi gençlik yatırımlarında da, spor yatırımlarında da hamdolsun tüm yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Gerçekleştirmede devam edeceğiz. Bizim amacımız az önce de ifade ettim 'İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' idealine uygun bir şekilde hizmet etmek. Halkımızın neye ihtiyacı varsa ne gerekiyorsa tüm fırsatları halkımızın hizmetine sunmak. İşte bu yüzden burada yükselen bu eser başta gençlerimiz olmak üzere pazaryerinin tüm halkının 7/24 hizmetinde olacak" dedi.

Söğüt ilçesindeki Oba kent proje sahasında yaptıkları incelemeyi hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Söğüt'te bugün arazisinde bizzat incelediğimiz projesinin de hazır olduğu kampımız ecdadımızın o ruhunu heyecanını emanetini yarınlara taşımaya önemli bir mekan olacak. Sadece ulusal anlamda değil uluslararası anlamda marka bir mekanı hep birlikte icra edeceğiz ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm ülkemize uluslararası anlamda hizmet edecek bu mekan Söğüt için, Bilecik için, ülkemiz için, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben bugün şunu müjdelemek istiyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Gençlik Merkezi´nin açılışı yapıldı. Bakan Kasapoğlu, programın ardından Bilecik´ten ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-02-03 23:21:51



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