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Bakan Dönmez: 5 yılda, yıllık altın üretimi 100 tona çıkacak

DHA

Bakan Dönmez: 5 yılda, yıllık altın üretimi 100 tona çıkacak


Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ SÖĞÜT (Bilecik), (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye´de yıllık 42 ton altın üretimi yapıldığını ifade ederek, "Hedefimiz 5 yıllık süreç içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak. Böylece dünya üzerinde 100 ton üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek istiyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa bir süre önce altın rezervi keşfedilen Bilecik´in Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü iştiraki olan Gübretaş´a ait altın sahasında incelemelerde bulundu. Gübretaş yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Dönmez, Türkiye´de şu anda 42 ton olan yılık altın üretimi kapasitesini 5 yıl içerisinde yıllık 100 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Dönmez, "Son 5 yılda gerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) gerekse özel sektör eliyle yaklaşık 400 ton üretilebilir altın rezervi keşfi söz konusu oldu. Bunların içinde şu anda bildiğiniz gibi özel sektör ile üretime aldığımız yerler de var. Geçtiğimiz yıl altın üretiminde bir rekor kırdık; 42 ton. Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimimizi artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz 5 yıllık süreç içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak. Böylece dünya üzerinde 100 ton üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bir başka rekorumuz daha vardı. Altın ithalatında da önemli bir rekor kırılmış oldu. Neredeyse 25 milyar dolarlık bir ithalat söz konusu oldu. Kuyum sektörü açısından sevindirici, sanatkarlarımız sayesinde külçe halinde getirdiğimiz altını, işleyip dünyaya ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 42 tonluk altın üretimiyle ekonomiye 2,5 milyar dolarlık katkı sağlamış olduk. Bu sektörde 13 bin kişi istihdam ediyoruz. Üzerinde özellikle durduğumuz husus madeni, kurallara uygun olarak yapacaksınız. Hem çevreye hem de çevredeki insanlarımıza saygılı bir şekilde bu işletmeleri kurarsak ekonomiye gerekli katkıyı sağlamış olur" dedi.
`TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK İŞLETMELERE SAHİP´
Türkiye´nin altın madenciliği işletmeciliğinde dünyaya örnek işletmelere sahip bir ülke olduğunu belirten Enerji ve tabii Kaynaklar Bakan Dönmez, Bilecik´in Söğüt ilçesinde 2023 yılında ilk altın üretimi yapmayı planladıklarını ifade etti. Gübretaş Maden İşletmesi´nde 1000 kişiye istihdam yaratılacağını anlatan Dönmez, "Söğüt altın maden projesine gelince, şu an içinde bulunduğumuz bu saha, çiftçi kuruluşu olan Gübretaş´a aittir. İnşallah 2022 yılı sonuna kadar en geç 2023 yılında ilk altın üretimini bu sahadan gerçekleştireceğiz. Hem açık hem de yer altı işletmesi şeklinde planlanıyor. 1,92 milyon onsluk kısmı rezerv durumunda. Yani üretilebilir durumda. 6065 tonu kesin olmakla birlikte, ilave keşiflerle 100 tona çıkabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Son derece modern olacak. Çevre kurallarına uygun ve saygılı bir işletmecilik planlanıyor. Türkiye artık eskisi gibi değil. Altın madenciliği işletmeciliğinde hakikaten dünyaya örnek işletmelere sahip bir ülke. Burada da en kısa sürede başta yöre halkı olmak üzere milletimize bu ekonomik rezervi katmanın sevincini beraber yaşamış olacağız. Bu işletmede 800 ile 1000 kişi arasında istihdam söz konusu. Söğüt, madenciliğe uzak bir yer değil. Kaliteli mermer ocaklarının olduğunu biliyorum. İnşallah altın madenciliği de burada canlanır. Başta yöre halkı olmak üzere ulusal ekonomiye de katkı sağlamış olacak" şeklinde konuştu.
Bakan Dönmez, Söğüt maden sahasında yapılan sondajlarda elde edilen numuneleri de inceleyerek, son çalışmalarla ilgili bilgi aldı. DHA-Ekonomi Türkiye-Bilecik Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-02-04 10:01:31

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