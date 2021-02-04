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Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in Kocaeli ziyaretleri

İHA

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in Kocaeli ziyaretleri

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kocaeli temasları kapsamında bir çok kurum ve kuruluş gezdi.
Rektör Beydemir, bu ziyaretler esnasında eski Bilecik Valisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. İkili kurumlar arasında yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü. Ardından Rektör Beydemir, mevkidaşı Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü ziyaret etti. İki üniversite arasında ortak çalışmalar için zemin hazırlanırken, Rektör Beydemir, hem Büyükakın'a hem de Hülagü Üniversitenin anı tabağını takdim etti.

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