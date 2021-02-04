Bilecik´te 5 mutasyonlu vaka tespit edildi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te koronavirüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek tedaviye alındı.
Bilecik´te, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde Covid-19 testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Sağlık Bakanlığı´na gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların mutant vaka olduğu tespit edildi.
Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-02-04 14:13:14
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